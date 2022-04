Kodused energiavampiirid tabatud! Need elektriseadmed kulutavad palju elektrit ka ooterežiimil olles

Kui kõigist jõupingutustest hoolimata on elektriarved ikka suured, siis ilmselt leidub sinu kodus just mõni selline elektriseade. Energiakuluka ooterežiimiga seadme puhul on abiks vaid nende väljavahetamine uuemate ja säästlikumate vastu või need peale kasutamist elektrivõrgust välja lülitada.