„ÜÜRI, ET OSTA“: uus alternatiiv koduostjatele kinnisvaraturul

Eurostati viimane statistika viitab, et eluaseme- ja üürihinnad Euroopa Liidus kerkivad kõige kiiremini just Eestis. Alates 2010. aastast on eluasemehinnad Eestis kerkinud 156% ja üürihinnad 171%. Koduostu planeerivad inimesed pööravad aina rohkem pilku alternatiivsetele, hinnatõusu eest kaitsvatele võimalustele.