KELLE KOHUSTUS? Kas üürikorteri peaks kindlustama üürnik või omanik?

Kodu on kallis vara, vaatamata sellele, kas tegemist on üürikorteri või päris oma koduga. Suurematest vaidlustest ja ootamatust rahalistest väljaminekust aitab nutikat üürilist säästa kindlustus, kuid üsna tihti on üürikorteri puhul keeruline aru saada, kes ja millist vara peaks kindlustama.