PÕNEVAD VIDINAD KÖÖGIS: blender teeb sooja suppi ja saumikser suvikõrvitsast spagette

„Köögikombaini ostes peab kindlasti vaatama, millised lisad tal kaasas on. Kui enamasti on neil blender peal, siis mõnel isegi väga tuntud brändil on kaasas ainult segaja ja vahustaja,“ tõdeb Kivipalu, et sel juhul tekib küsimus, kas tegu on köögikombaini või mikseriga.