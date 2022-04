RAHAGA SÕBRAKS | Finantsekspert Kadri Mäsak hoiatab: inflatsiooni hirmus investeerima hakates võid kaotada kogu raha

Inflatsioonist on saanud väga populaarne teema. Tõesti on raha hetkel kaotamas enda väärtust kiiremas tempos kui varasematel aastatel. Sellest tulenevalt on tekkinud inimestel küsimus, et mida saaks veel teha, enne kui inflatsioon olulise ampsu nende säästudest hammustab.