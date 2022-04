MÜÜT VÕI TÕDE? Lotomäng võib takistada laenu saamist

„Olen aastaid mänginud lotot – kord või paar kuus ostan 10 euro eest lotopileti. Tahame elukaaslasega võtta kodulaenu ja kuulsin oma sõbrannalt, et loto läheb hasartmängu alla, mille tõttu pank ei pruugi laenu andagi. Kas see on tõsi?” kirjutab Õhtulehele Anna Tartust.