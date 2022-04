Kodu järelturult: remonti vajavate korterite hinnad on ülikõrged

Remonti vajavate kahetoaliste korterite hinnad Tallinna magalas lähenevad juba 100 000 eurole, renoveeritute tipphinnad on 120 000 euro juures. Kui mõni aeg tagasi oli hinnavahe samas piirkonnas olevate sarnaste remonti vajavate ja renoveeritud kahetoaliste korterite puhul 30 000 eurot, siis nüüd on see langenud juba ca 20 000 eurole.