RAHATARKUS ALGAB LAPSEPÕLVEST! Suur viga on jätta laps pere rahaasjadest kõrvale

Hea ja praktiline võimalus rahatakusega alustamiseks on kulutuste analüüs ehk koos lapsega üle vaadata kuhu raha üleüldse kulub. Just nii saame ette pildi, kuhu kulutame liiga palju või milliseid kulusid me pole tegelikult märganudki. Sealt edasi on lihtsam mõista, kui palju saame kulutada oma eesmärkide täitmiseks. Tekib ka kindlus, et meie ise kontrollime raha, mitte raha meid.