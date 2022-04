PÕLENGU OHT! Süttinud elektrijalgratta aku tekitas 100 000 euro eest kahju

„Kuna kevad on lasknud end oodata, siis see on toonud kaasa mitmeid kütteseadmete põlenguid. On süttinud korstnad, aga tulekahjusid on tekitanud mitu pelletiseadet, õhksoojuspump ja ventilatsiooniseade,“ ütles PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk pressiteates. Ta lisas, et kindlustusfirmale laekunud kahjuteadete seas on ka kaheksa avaldust, mis seotud Tallinnas Pae tänava kortermajas toimunud põlenguga.