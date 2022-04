NUTIKAD NOORED: Eesti parima minifirma toote leiab ka Eesti Vabariigi presidendi riidekapist

„Meil läks täna päris hästi ja vaatamata mõnele viperusele sujus kõik nii nagu lootsime. Loomulikult me sisimas seda võitu väga ootasime ja lootsime, kuid praegu on ikka väga uskumatu tunne – me tulime ja tegime ära!“ rõõmustas Loore Lee Allmaa hetk pärast parima minifirma välja kuulutamist.



„Praegu töötame välja spetsiaalselt helkuri jaoks mõeldud minitaskut, mis hoiaks helkuri ja selle küljes oleva nööri teistest taskus olevatest asjadest eraldi. Nimetame seda ise „ainulaadseks taskuks“, see on välja töötatud meie klientide tagasisidele tuginedes. Esimese ainulaadse tasku eksemplari kinkisime märtsi lõpus Eesti Vabariigi presidendile Alar Karisele, kes selle rõõmuga vastu võttis,“ lisas Allmaa.



Žüriiliikme esimehe ja Junior Achievement Eesti nõukogu liikme Ene Andruškevitšuse sõnul oli žüriiliikmete otsus Eesti parimat minifirmat välja kuulutades väga üksmeelne. „Tänavune parim minifirma jäi meile kõigile silma juba aruandes, mis andis väga põhjaliku ja konkreetse ülevaate tootest ja arendusest, rahalistest seisudest ja tulevikuplaanidest. Tiimiliikmed olid põhjalikult läbi mõelnud ka oma müügistrateegia ja nendega kohtudes oli tore näha, kui palju nad oma tootesse ise usuvad. Soovin teile palju edu tulevikuks,“ ütles žürii esimees Andruškevitšus auhinda üle andes.



Teise koha ja Edu ja Tegu nutika probleemilahenduse eripreemia tiitli pälvis Jõhvi Põhikooli minifirma Suure Sõbra Abi, mis pakub 1. kooliastme õpilastele Ida-Virumaal eestikeelset lugemisabi teenust. Üks lugemisabi sessioon kestab 20-30 minutit ja selle vältel loetakse lastega koos nende lemmikraamatuid või kohustuslikku kirjandust. Suure Sõbra Abi tiimiliikmed on Alyn Hindreus, Darja Nikitina, Mariell Paas ja Mirtel Kõue Gamzejev ning juhendaja Karolin Luik.



Kolmanda koha ja Rahva Lemmiku tiitli pälvis Raasiku Kooli minifirma Lindla, kes valmistab rombikujulisi vineerist lindude pesakaste ja söögimaju. Õpilaste eesmärgiks on pöörata tähelepanu loodushoiule ja loodust säästvale kasutusviisile. Tiimiliikmed on Jandro Pärna, Kert Sinik, Pjotr Pitšugin ja Rudi Kivimäe ning õpilaste juhendaja on Marge Aasalaid. Rahva Lemmik valiti välja JA Eesti Facebooki lehel toimunud hääletuse käigus, mille pani minifirma Lindla kinni ülekaaluka 719 häälega.



Büroomaailma müügipreemia auhinna tõi koju Tallinna Reaalkooli tütarlaste minifirma Ubin, mis valmistab maha visatud klaasikildudest ehteid. Ubina meeskonnaliikmed on Amanda Jokobson, Kaisa Ollikainen ja Laura Lumi Orub. Õpilasi juhendab Egle Pihlap.



UC Rendi meeskonnatöö eripreemiaga tunnustati Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi minifirmat Hoitud Lemmik, mis pakub lemmiklooma omanikele Tallinnas jalutus- ja hoiuteenust. Hoitud Lemmiku tiimiliikmed on Marta Maria Tamm, Heti Maria Kala, Liisabel Lass ja Triinu Lii Neubauer ning juhendaja Marko Krusberg.



Eesti parim minifirma selgitati välja kolmes osas. Igal firmal tuli võistluses osalemiseks esitada minifirma kirjalik aruanne ja kulude-tulude ülevaade, esineda publikule ja žüriile ning osaleda stendivoorus ehk laadal, mille käigus tuli oma tooteid ja teenuseid tavakülastajale müüa. Minifirmad on 7.-9. klassi õpilaste õpilasfirmad.