SOODSAMATE ENERGIAARVETE NIMEL: juba nüüd tasub valmistuda järgmiseks talveks ja valida säästlikum küttesüsteem

„Kodumajapidamises on päikesepaneelid parim ja lihtsaim viis hakata ise 100% puhast energiat tootma ning seeläbi elektrikuludelt kokku hoidma. Sääst tuleneb nii elektri-, võrgutasu kui ka riiklike maksude arvelt, kogu ülejääva elektri saab aga võrku tagasi müüa,“ rääkis Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar. Ta lisas, et energia hinnad on korrelatsioonis keskkonnasäästlikkusega ehk roheline energia on lõpptarbijale kokkuvõttes soodsam.