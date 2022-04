PIKAD JULGESTUSKONTROLLI JÄRJEKORRAD: lennujaam palub lennule saabumiseks varuda rohkem aega 

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on rekordilise 50 sihtkoha kättesaadavus ja koroonapiirangute leevenemine hoogustanud reisimist. „See, et reisijate arv on kasvutrendis näitab, et inimestes on suurenenud turvatunne tuleviku suhtes ja julgetakse taas reisida,“ rääkis Tuvike. Tallinna lennujaama märtsi reisijate arv jäi kriisieelsele ajale alla vaid 25% ning aprillis ja suvekuudel on oodata reisijate arvu kiiret taastumist.

Reisijate arvu kasv seab tugeva surve alla ka lennujaama koostööpartnerid, kelle ülesanne on osutada lennujaamale erinevaid teenuseid. „Üks teenus, mis on viimasel ajal üha enam saamas pudelikaelaks lennujaama läbimisel, on julgestuskontrolliteenus, mille kvaliteedis allahindlust teha ei saa, ent kahjuks partner ei suuda avada piisavas koguses julgestuskontrolliliine kui vaja oleks. Põhjused on peidus samuti tööjõupuuduses mille tulemusena tekivad pikad järjekorrad ja kannatavad reisijad," selgitas Tuvike.

„Selleks, et vältida ebamugavusi soovitame tulle lennujaama vähemalt 2 tundi enne lennu väljumist. Eriti kriitilised ajad on varahommikused väljumised, kus reisijad tulevad lennujaama viimasel minutil ning lõunased tipptunnid, mil lühikeses ajavahemikus väljub suur hulk lennukeid,“ lisas Tuvike.

Terve Euroopa lennundus on väljakutse ees, sest uute töötajate värbamine ei pea sammu kiirelt kasvava reisijate vooga. “Vaatamata põnevale ja mitmekülgsele tööle, mida lennujaamas pakume, ei suuda lennujaamad ja nende partnerid värvata nii kiiresti uusi töötajaid kui vaja oleks. Puudus on nii kliendi- kui ka õhusõidukite teenindajatest, kusjuures viimane on veel eriti põnev ja vastutusrikas töökoht, kus saab igapäevaselt sõita erinevate masinatega ja lennukite vahetus läheduses tööd teha ehk olla lennujaama mõistes tegevuste epitsentris,“ rääkis Tuvike.