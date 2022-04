RAHAGA SÕBRAKS | Kes pärib sinu varad ja kohustused? Finantsekspert Kadri Mäsak toob välja, miks peaks igaüks oma pärimisasjad korda ajama 

Ilusal argipäeval ei kipu me mõtlema sellele, mis juhtub siis kui me peaksime surema või seda teeb meie lähedane. See mõttetöö tasub ette võtta selleks, et tagada oma pere ja lähedaste heaolu. Näiteks, kui ollakse suhtes, kus on oma kodu ja võib-olla ka kodulaen, siis kes pärib need varad ja kohustused, mida ühiselt on jagatud. Kas lähedastele on tagatud turvaline tulevik või tekitavad liigsed kohustused suure võlakoorma? Oma lähedastest hoolides tuleks meil ka mõelda üks sammuke ette ja vaadata üle, mis seisu me nad jätame kui meiega midagi peaks juhtuma.