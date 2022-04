RAAMATUPIDAJA SELGITAB: kuidas esitada korrektset majandusaasta aruannet 

Tasub tähele panna, et aktiivses ettevõtluses on pidevalt liikumisi – ostetakse-müüakse ettevõtteid, laienetakse uutele turgudele või lansseeritakse uusi tooteid või tegevussuundi. Kõik see tähendab muudatusi finantsarvestuses ning -aruandluses. Küsimustele vastas Finsa raamatupidamisbüroo asutaja ja juht Piret Kübbar.