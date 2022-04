Koduost võib lükkuda kaugemasse tulevikku. Kinnisvaraanalüütik: palgad ei jõua enam hinnatõusule järele 

Viimasel kahel aastal on inimeste ostujõud vähenenud ehk kinnisvarahinnad on liikunud palkade eest ära. See tähendab seda, et oma kodu ostmiseks tuleb kauem säästa või tulla oma soovides alla – ostes näiteks uusarenduse asemel korteri järelturult või kolmetoalise asemel kahetoalise.