Kodu ostmiseks tuleb hakata pikemalt säästma! Kinnisvaraanalüütik: palgad ei jõua enam hinnatõusule järele 

Kinnisvaraanalüütik Igor Habal tõdeb, et juba viimasel kahel aastal on inimeste ostujõud vähenenud ehk kinnisvarahinnad on liikunud palkade eest ära. See tähendab seda, et oma kodu ostmiseks tuleb kauem säästa või tulla oma soovides alla – ostes näiteks uusarenduse asemel korteri järelturult või kolmetoalise asemel kahetoalise.

Kuigi madal pakkumine on aidanud hinnatõusu kergitada, siis täna on juba näha, et kinnisvara müügiperiood on muutunud pikemaks. Kui enne oli ostja valmis minema tehingusse ka juhul, kui vara müüdi hindamisaktist kallimalt, siis nüüd tuleb müüjal kas kauem oodata või hinda alandada.