RAHAGA SÕBRAKS | Rahaline vabadus pole utoopia. Finantsekspert Kadri Mäsak jagab nõuandeid, kuidas kasvatada oma majanduslikku rikkust 

Viimasel ajal põrkun aina rohkem inimeste uskumuste taha, et enda igapäevaste rahaasjade analüüsimine on midagi, millega peaksid tegelema üksnes inimesed, kes muidu ots-otsaga kokku ei tule. Samal ajal kuulen samade inimeste käest, kuidas neile on kättesaamatu finantsiline vabadus või isegi 6 kuu kõiki kulusid katva säästupuhvri kokku kogumine.