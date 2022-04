UKRAINLASED VAJAVAD TÖÖD JA ELUKOHTA! Kolme lapse ema: „Me ei taha olla kerjused, kes ainult võtavad.“ 

Alates sõja algusest Ukrainas on Eestisse jõudnud üle 29 000 sõjapõgeniku. Sisseelamine on läinud üsnagi üle kivide ja kändude, sest sellises situatsioonis pole Eesti riik kunagi varem olnud. Selge on see, et paljud ukrainlased valmistuvad jääma siia pikemaks ajaks, kuid selleks on vaja tööd ja elukohta.