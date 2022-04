Park Tondi elu- ja ärikvartali esimene büroohoone sai nurgakivi 

„Praegustel keerulistel aegadel on oluline luua keskkonnateadlikult uusi arendusi ning eriti südamelähedane on mul seda teha Tondil, kus juba 1995. aastal renoveerisime ajaloolised Tondi kasarmud büroohooneks,“ ütles US Investi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa. „Lisanduvate büroohoonetega moodustub terviklik Park Tondi kvartal, mis asub kenas asukohas ja on ümbritsetud heade naabritega.“