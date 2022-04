Hinnatõusust on võimalik ka võita: kasumlikuks on muutunud kasutatud autode ost ja laovarude hoidmine

Foto: Unsplash

Suur hinnatõus on kasulik neile ettevõtetele, kelle toote hinnas on toormel suhteliselt väike osa, mis tähendab, et Eesti ettevõtted peavad muutuma innovatiivsemateks. Kuid ka majapidamistel on viise, kuidas hinnatõus enda kasuks pöörata.