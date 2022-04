RAHAGA SÕBRAKS | Ühine rahakott – tüli või varakuse allikas? Finantsekspert Kadri Mäsak jagab nõuandeid, kuidas suhtest mitte lahkuda kodutuna ja võlgades 

Kui suhtes olevatelt inimestelt küsida, kas nad jagavad ühist rahakotti, siis enamasti on vastus jaatav. Uurides vaikselt edasi, mida see täpselt nende jaoks tähendab, siis pean lõpuks tõdema, et tegemist pole päris ühise rahakotiga. Pigem on ikka tegemist eraldiseisvate rahakottidega, millel on mingi ühisosa, näiteks kulude katmiseks.