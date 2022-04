VARANDUS KÖÖGIKAPIS: munapeeker võib maksta üle 60 euro 

Munapeeker võib maksta üle 60 euro Foto: Istockphoto

Paljudes kodudes muna enam iga päev topsist ei pakuta. See-eest peolauas on munapeekrit endiselt kena kasutada. Kas teadsite, et kui teile serveeritakse muna peekris, siis on viisakas koksida selle ots õrnalt lusikaga katki ja koorida umbes kolmandik? Kooretükid asetage aga munapeekri jalamile, kui see on olemas.