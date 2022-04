TEE 30 000 EURONI | Teine kuu läks oodatust kehvemalt. Pereema Heli Künnapas: „Kui inimene teeb plaane, siis Jumal naerab.“ 

HELI JA TA LASTE ESIMESED KEVADTÖÖD: Sibulate kasvamapanek on ühtviisi tore ja ka kasulik - tasuta vitamiinid kehale ja meelele. Foto: Erakogu

Igal kuul kuni sügiseni kirjutab Heli Künnapas oma pingutusest sügiseks 30 000 eurot koguda, et teha teoks elumuutus: kolida oma viie lapsega maalt Tallinnasse! Rahakogumise teisel kuul on kehtinud vana tõde, et kui inimene teeb plaane, siis Jumal naerab. „Kellegi kaela peab ju kogu selle muutunud olukorra ajama!“ kurdab Heli.