EBAVÕRDSUS JA SUUR PALGALÕHE: avatud palgaarutelu murraks nii mõnegi tabu ja müüdi 

Töötasudest kõneleda pole meile omane. Pärides sõbra palganumbri kohta, tunneme ennast justkui võõra rahakotis sorijana. Võimalik, et just palgast rääkimata jätmine ja oma sissetuleku salajas hoidmine on viinud meid suurte palgalõhede ja ebavõrdsuseni. Kuigi esmapilgul võime teise inimese töötasu kohta küsides tunda piinlikkust, annab avatud palgaarutelu meile õiglasema töötasu ja parema ülevaate oma väärtusest tööturul ning suunab rahulolu saavutamiseks meid vajalikke oskusi juurde õppima või hoopis tegutsemisvaldkonda vahetama.