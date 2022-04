Palk on tabuteema: isegi pereliikmed ei räägi omavahel, kui palju keegi täpselt teenib

Foto: Freepik

Neli naist arutlevad, mida nad on tähele pannud oma suhtlusringkonnas rahast rääkides. Ühine tõdemus on, et raha ei tohiks olla tabuteema. Kuid kuidas seda muuta?