Läbipõlemine niidab jalad alt! Tõmba pidurit enne, kui liiga hilja 

„Läbipõlemine ei ole nipsust juhtuv asi, vaid pigem on see protsess, mis kerib ja kerib kuni ühel hetkel lihtsalt ei ole enam võimalik edasi minna ja saabub murdumispunkt. See on ka hetk, kus enam kiireid ja lihtsaid lahendusi olemas pole. Sestap peaks iga indiviidi ja iga tööandja eesmärk olema tabada need probleemkohad ära veel enne, kui kriitiline piir kätte jõuab,“ ütles Elisa IT-juht Villu Teearu. Tihti võib aga lahenduste leidmisel takistuseks saada au, asendamatuse tunne, või nigel organisatsioonikultuur.