Üüriturg keeb täistuuridel. Tallinna üürikodule kandideeris 52 inimest! 

„Üüriturg tervikuna on selgelt aktiveerunud, tõugatuna eeskätt just kohalike üürnike poolt. Inimesed, kes on mõttes kaalunud uude üürikoju kolimist, asusid nüüd aktiivselt tegutsema,“ räägib pressiteates Alain Aun, digitaalse kodu üürimise platvormi Rendini kaasasutaja ja tegevjuht. „Ilmselt on nende tõukejõuks hirm pakkumiste kokkukuivamise ees. Nimelt on üürikodude pakkumiste arv viimase kuuga märgatavalt vähenenud, nt Tallinnas umbes 500 korteri võrra.“