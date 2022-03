Venemaa sissetung Ukrainasse paiskas segi kasutatud autode turu 

Viimase paari aasta jooksul on olukord kasutatud autode turul olnud kiipide nappuse tõttu keeruline. Paljud autotootjad uskusid, et enam hullemaks minna ei saa ja 2022. aastal loodeti sõidukitarnete naasmist kriisieelsele tasemele. Need plaanid paiskas segi Venemaa sissetung Ukrainasse.