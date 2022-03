Klient pahandab: Lidli pandipakenditelt panti tagasi ei saa, sest taaraautomaat neid vastu ei võta 

Lidl Eesti avalike suhete spetsialisti Janika Jaago siiski kinnitab, et nende omatoodete pandipakendeid on võimalik tagastada nii Lidli kauplustesse kui ka kõikidesse teistesse Eesti Pandipakendi tagastusautomaatidesse. „Pandipakendeid, mida on võimalik tagastada, haldab Eesti Pandipakend ning neid on võimalik kontrollida ka pandiregistrist: Eesti Pandipakendi registris olevad pakendid – Eesti Pandipakend. Pandiregistrisse kuuluvad kõik Lidlis müüdavad panditooted.“