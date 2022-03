Nestle vs Ukraina: kui palju on sõda mõjutanud ostueelistusi?

Pole kahtlustki, et tarbijal on suur jõud, mida saab näidata oma ostueelistuste kaudu. Ukraina sõjauudiste taustal on välja paistnud Šveitsi ettevõtte Nestle viivitus Vene turult lahkumisega. Õhtuleht uuris suurematelt toidupoekettidelt, kas Ukraina valitsuse pahameelt jagavad ka siinsed tarbijad.