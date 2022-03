SÜDA JA RAHAKOTT AVALI! Sõjapõgenikke aitavad vabatahtlikud on paljuks valmis: kes loovutas poole kotühjendas

Ukraina põgenikekriis on avanud paljude abistajate südamed ja rahakotid. Toimub omamoodi võistluski, et kes rohkem abiks suudab olla. Kust aga jookseb see piir, mil pakutav abi tekitab juba pigem kahju kui kasu – rahakotid tühjenevad ja vaimgi põleb läbi?