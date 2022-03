RAHAGA SÕBRAKS | Kõikuv börs mõjutab ka pensionisammaste tootlusi. Finantsekspert Kadri Mäsak soovitab, kas jätkata või mitte. 

Enamikul II sambasse raha kogujatel on pensionini veel tükk aega. Isegi kui tänane olukord maailmas on mõjutanud ajutiselt teie pensionisamba tootlust negatiivselt, siis pikaajaliselt ei ole see tähtis. Pikema perioodi peale kõikumised keskmistuvad välja ja ajalugu näitab, et keskmiselt pikaajaline ja regulaarne investeerimine toob teenitud kasumi. Seega, iga kõikumise peale ei tasu pikaajalist investeeringut katkestada, mis kehtib ka II pensionisamba kohta.