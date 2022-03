Rahaasjade ajamine on kolinud nutiseadmeisse 

Praktiliselt kõik nutitelefoni kasutajad Eestis on sellega oma panka loginud ja 84% on teinud nutitelefoniga ka rahaülekandeid, selgub Swedbanki uuringust. 91% Eesti täiskasvanutest kasutab nutitelefoni, 34% tahvelarvutit ning 33% nutikella või -käevõru. 99% ehk peaaegu kõik nutitelefoni kasutajad on sellega ka oma panka sisse loginud, seejuures logib iga kolmas neist panka iga päev.