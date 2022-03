Geoloogiatudengiks kasvatakse särava geograafiaõpetaja käe all  

Geoloogia, mäenduse ja teiste maateadustega puutub noor kokku alles ülikoolis, sest üldhariduskoolis need tunniplaani ei mahu. Professor Veski suhtub sellesse mõistvalt. „Peame aru saama õpilaste koormusest. Järelkasvumure kummitab paljusid valdkondi, nii võib pea iga õpetaja õigustatult soovida, et just tema ainele peaks tunniplaanis rohkem aega leidma. Aga kuhu õpilane need tunnid mahutab? Pealegi pole meil võtta ka nii palju inimesi, kes suudaks maateadusi, kas või ainult kitsalt geoloogiat üldhariduskoolides õpetada.“