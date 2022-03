AJALOO SUUREMAID SALADUSI: kuidas oli võimalik tuhandeid aastaid tagasi püstitada nii võimsaid ehitisi?  

Foto: Kollaaž (Vida Press, Pixabay)

Kes ja kuidas kõik need ehitanud on, kordavad turistid nagu mantrat mõnd aastatuhandete vanust hiiglaslikku kivirajatist nähes. Eestlastele on ehk tuntumad Stonehenge Inglismaal ja Cheopsi püramiid Egiptuses, viimasel kümnendil on üha enam oma silmaga nähtud ka Pumapunku hiiglaslike ehitiste varemeid Boliivias Titicaca järve läheduses või vangutatud pead Angkor Wati templites Kambodžas.