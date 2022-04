KARM TÕDE: kas koonerdaja ning laristaja suhtel on tulevikku? 

RAHAASJAD KORDA: Kõige lihtsam viis raha üle tülitsemist vältida on majandada peret nii, et mõlemal partneril on oma rahakott, kuid mõlemad panustavad pere eelarvesse ühiselt oma sissetulekute põhjal.

Kui peres kipub üks laristama ja teine ei jaksa enam tühja pangakonto pärast tülitseda, siis millest võiks alustada, et kaaslane natukenegi säästlikumaks muutuks? „Paarisuhtes tahab inimene ikka partnerit, mitte projekti, mida parandada. Teise täiskasvanu ümberkasvatamine on teoorias võib-olla romantiline, aga praktikas ei soovi pidevat stressi ja tunnet, et peres on üks laps lisaks, mitte keegi. Kõik täiskasvanud on võimelised rahahalduse põhitõed ära õppima, asi on tahtmises,“ nendib investor ja koolitaja Kristi Saare.