Ees ootavad kevadised korteriühistu üldkoosolekud – ole teadlik olulistest seadusemuudatustest!  

Elektrooniliselt koosolekul osalemine



Tsiviilseadustiku üldosa seadusesse (TsÜS) lisati säte, mis võimaldab füüsiliselt koosolekul osalemisele lisaks osaleda koosolekul ka elektroonilisi lahendusi kasutades. Kuna muudatus sätestatakse tsiviilseadustiku üldosa seaduses, kehtib see kõigi juriidiliste isikute kõigile organitele.



Siiski tuleb Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige, õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul lisaks lähtuda iga juriidilise isiku koosoleku pidamise tingimustest. ”Kõik juriidilise isiku organi koosolekut reguleerivad sätted jäävad kehtima ka koosolekule, kus võib osaleda

elektrooniliste vahendite abil. Kohalduvad nii koosoleku kokku kutsumise, päevakorra, hääletamise kui ka kõik muud koosoleku pidamise reeglid,” toonitab ta.



Arvestada tuleb ka, et e-lahenduste kasutamine on lisavõimalus, mitte kohustus või osaleja õigus seda nõuda. ”Koosoleku kokku kutsuja otsustab, millisel viisil koosolekul saab osaleda, arvestades seejuures ühingu liikmete soove ja võimalusi. Lisan veel, et oluline on tähele panna, juhul kui ühistu otsustab ülalmainitud viisil veebis videosilla vahendusel koosoleku korraldada, et ühistu juhatus peab tagama kõigil soovijatel võimaluse koosolekul osaleda,” selgitab EKÜL õigusosakonna juhataja.



Juhul kui korteriühistu liikmel puudub tehniliste vahendite kasutamise võimalus, oleks üheks pääseteeks kutsuda soovijad koosoleku pidamise kohta, et tagada osalemise võimalus. Juhul kui ühistu kõigile soovijatele osalemise võimalust ei taga, riskitakse õigusvaidlusega, millest lähtuvalt võivad otsused olla tühised, sest rikuti koosoleku kokkukutsumise korda.



Otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata



Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse järgi on korteriomanikel võimalik vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata juba alates 2018. aasta 1. jaanuarist. „Uue muudatusena tehakse vastavasse regulatsiooni täiendus, et otsuse eelnõu tuleb saata korteriomanikele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis,” selgitab Urmas Mardi. Samas vormis peavad oma seisukoha eelnõule esitama ka korteriomanikud ise. Lisaks on edaspidi minimaalne tähtaeg korteriomanikele oma seisukoha esitamiseks seitse päeva. Juhul, kui põhikirjas on pikem tähtaeg, näiteks 14 päeva, tuleb tugineda põhikirjale.



Kohaldatakse sama kvoorumi nõuet, mis kehtib tavalise koosoleku puhul, st vastama peab vähemalt nii palju korteriomanikke, kui on vajalik üldkoosoleku otsustusvõimeks seaduse või põhikirja kohaselt. Muudetakse ka häälteenamuse nõuet, mille järgi saab otsuse edaspidi ilma koosolekut kokku kutsumata vastu võtta, kui selle poolt on üle poole antud häältest, mitte enam kõigi korteriomanike hääled.



Põhikirjaga saab siiski ette näha suurema häälteenamuse nõude. Veel on Mardi sõnul oluline märkida, et mitteosalejat ei loeta enam automaatselt vastu hääletanuks, vaid hääleõigusest loobunud liikmeks. Selle vormi kasutamisel tuleb Mardi sõnul protokolli vormistamisel poolthääletanud liikmed ka nimeliselt kajastada.



Põhikiri korda



EKÜL õigusosakonna juhataja soovitab korteriühistutel tungivalt oma põhikirjad üle vaadata. ”Vahepealsel perioodil, 24.05.2020 - 31.10.2020 võis lähtuda seaduses sätestatud häälteenamuse nõudest koosolekut kokku kutsumata otsuse vastu võtmisel, kuid see täna enam ei kehti,” selgitab Mardi. Ühistud, kellel on põhikirjas ette nähtud, et koosolekut kokku kutsumata saab otsuse vastu võtta vaid kõigi liikmete nõusolekul, peavad seda ka järgima. Kui ühistu soovib rangest regulatsioonist loobuda, tuleb korteriühistu põhikirjas teha vajalikud

muudatused.



Nõuded KÜ üldkoosoleku protokollile



Oluliselt lihtsamaks muutus üldkoosolekute protokollide vormistamine ja registripidajale saatmine. Kui varasemalt tuli registripidajale esitada kõikide koosolekul osalenute allkirjadega nimekirja originaal postiga, siis edaspidi võib registripidajale edastada ärakirjad vastavatest dokumentidest, mitte originaaldokumendid arvuti kaudu.



Majandusaasta aruannete esitamine



Kuigi 2020. aastal said korteriühistud pandeemiast tingitult pikendust majandusaasta aruannete esitamiseks, siis see pikendus enam ei kehti ja kuue kuu jooksul peale eelmise majandusperioodi lõppu tuleb esitada majandusaasta aruanne. Kui eelmise majandusperioodi lõpuks oli 31. detsember, tuleb 30. juuniks 2022 esitada majandusaasta aruanne korteriühistute registrile. „Soovitan ühistutel seda tähtaega väga tõsiselt võtta,“ tuletab Mardi ühistutele meelde.



Veel on Mardi sõnul inimeste jaoks segane see, kas ka väikesed, kuni kümne korteriga korteriühistud peavad esitama majandusaasta aruande. Kui väikesel ühistul pole valitud juhatust ning tegutsetakse ühise esindusõiguse alusel, siis võib pidada kassapõhist raamatupidamist ja majandusaasta aruannet esitama ei pea. Kui aga

väikeses ühistus on juhatus valitud, siis on olukord teine – tuleb pidada tekkepõhist raamatupidamist ja tuleb esitada ka majandusaasta aruanne.



Siiski on Mardi sõnul täna juba justiitsministeerumis ettevalmistamisel seadusemuudatus, mis võimaldaks tulevikus väikesel ühistul juhatuse olemasolule vaatamata ise valida, kas soovitakse pidada kassapõhist raamatupidamist ja loobuda majandusaasta aruande esitamise kohustusest või valida tekkepõhine raamatupidamine ja majandusaasta aruande

esitamine.