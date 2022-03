Sõda Ukrainas võib maailmas vallandada toidukriisi 

Foto: Pexels

Ukraina ja Venemaa on maailmas ühed põhilised teravilja-, toiduõli- ja väetisetootjad ning tarnijad. Sõja tõttu on see tegevus aga häiritud, millest on ajendatud ka ÜRO hoiatus ees oodata võivast ülemaailmsest toidukriisist.