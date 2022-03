RAHAGA SÕBRAKS | Spekuleerid või investeerid? Finantsekspert Kadri Mäsak hoiatab, et neid omavahel segamini ajades võid börsil suurelt kaotada 

Viimased nädalad on toonud kaasa börside üles ja alla liikumisi. Investorite seas on nii neid, kes on usinalt ostnud ja lootnud, et tabasid mõni aeg tagasi turu põhja, kui ka neid, kes on müünud ja usuvad, et tõsised langused on alles ees. Kui palju nende käitumisest on spekuleerimine ja kui palju investeerimine?