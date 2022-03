Kuidas satutakse pankrotti ja mismoodi saab sealt välja rabelda? 

Pangaga võib pankroti puhul ka pistmist olla, kuid ei pruugi. „Tasub teada, et pankrot ei ole olukord, kui sa ajutiselt sõbrale võlgu jääd, kuid mõne aja pärast oma võlad siiski ära klaarid. Pankroti tunnus on püsivalt kirikurotina vaene olukord, sa ei rabele sellest välja ning kohus on pankroti kohtumäärusega välja kuulutanud. Sellisesse seisu võib sattuda mitut moodi, näiteks kui kaotad töö, tervise, elad üle oma võimete või usaldad kedagi liialt ja sul tõmmatakse nahk üle kõrvade,“ selgitab kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Helen Rives.