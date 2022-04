HIIGELSUUR MIINUS PANGAKONTOL: kuidas satutakse pankrotti ja mismoodi saab sealt välja rabelda? 

Pankrotihaldurid kohtavad oma töös sageli olukordi, kus inimene harrastab luksuslikku elustiili, kuid pole võimeline seda rahastama. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Helen Rives toob välja, et näiteks ostetakse endale liialt kallis auto. Tihtipeale kasutatakse priiskava elustiili rahastamiseks laene. „Selline elamisviis on aga kui kaardimaja – see püsib seni, kuni kõik kaardid on kohal, ja kukub kokku kohe, kui kasvõi ühe kaardi ära võtad,“ näitlikustab ta.