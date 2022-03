Kiirem hinnatõus on läbi: kinnisvaraturul valitseb tardumus  

„Müügipakkumiste arv on juba aasta algusest oluliselt kasvanud, Tallinna järelturul suisa 30 protsendi võrra ja alates sõjategevuse algusest Ukrainas on tempo aina kiirenenud. Järelturu tehingute arv on aga võrreldav 2020. aasta teise poolega ja on langustrendis ehk sisuliselt on turuosalised äraootaval seisukohal,“ selgitas Sooman. Kui kaua selline olukord kestab, on täna muidugi võimatu ennustada, igasugused erinevad stsenaariumid on võimalikud