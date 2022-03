Kunstioksjonite korraldaja Reigo Kuivjõgi: kunst pole kunagi halb investeering, kuid kõige parem osa selle juures on ilu ja emotsionaalne intress 

Pikalt on kunsti ostmine ja kogumine olnud vaid jõukate privileeg. Galerist ja kunstioksjonite korraldaja Reigo Kuivjõgi kinnitab, et praegu see nii enam pole. Hoolimata sellest, et taskukohaseid kunstiteoseid leidub ka nimekatelt tegijatelt, ei kipu eestlased väga kunsti siiski ostma.