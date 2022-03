PENSIONILE MÕELDES: kas praegustel ärevatel aegadel tasub pensionisambasse kogumist jätkata?  

Aasta algas finantsturgudel, ennekõike tehnoloogiasektoris, teatava ebakindlusega. Uue hoobi said turud aga 24. veebruaril Ukrainas alanud sõja tõttu, millele kohe järgnesid paljude riikide sanktsioonid Venemaa vastu. Sanktsioone on oodata veelgi. Kuidas see kõik mõjutab kogumist pensionisammastesse?