PESE MIND! Päiksekiirtes kümblemisest ei piisa – auto vajab põhjalikumat pesu 

Põhiline viga talvisel ja kevadisel perioodil on auto ebaregulaarne pesemine. Inimestele ei tundu pidevalt uuesti määrduva auto puhastamine otstarbekas, kuid tegelikult tuleb teedele puistatud kemikaalid regulaarselt maha pesta, et vältida hilisemaid probleeme autokerel rooste näol. „Korrosiooni puhul on kindlasti mõistlikum seda ennetada, kui kulukate tagajärgedega tegeleda. Kuna rooste eemaldamine autodetailist on suhteliselt võimatu, tuleb selle tõttu sageli välja vahetada terve detail, mis võib halvematel juhtudel ulatuda mitme tuhande euroni,“ selgitas Sakste Auto autoteeninduse juhatuse liige Veiko Haabu pressiteates.