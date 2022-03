PALGARALLI: inimesed, kes sellest kõige rohkem on võitnud 

Foto: Pexels

Eesti keskmine palk on viimase aastaga tõusnud 6,9 protsenti. Sellega seoses on sagenenud ka kommentaarid: „Mina küll ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kelle palk on tõusnud!“ Kust leida need inimesed, kelle kontole potsatab palgapäeval tõepoolest varasemast kopsakam summa? Statistikaamet selgitas selle välja.