RAHAGA SÕBRAKS | Poliitiline olukord ja risk. Finantsekspert Kadri Mäsak jagab soovitusi, kuidas oma investeeringuid kaitsta 

Meil on seljataga mitmed aastad uskumatult kiiresti kasvavat majandust. Headel aegadel aga riskide tunnetus väheneb. Kõige suuremad kaotused tulevadki siis, kui inimesed on kaotanud valvsuse ja riskitaju. Nüüd oleme saanud tugeva meeldetuletuse ning kui siiani pole portfellis riskid hajutatud, siis tasub kriitilise pilguga see üle vaadata ja teha vajadusel plaane investeerimisstrateegia korrigeerimiseks.