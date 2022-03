„Pane ruttu pinni, muidu ostetakse sinu kaardiga krokodill!“ ehk kelmide ABC 

Politseinik Maarja Punak tõdeb, et kelmid ei vali aega ega kohta ning küüniliselt rikastutakse ka sõja arvelt. Kelmid saadavad Ukraina abistamise sildi all inimestele õngitsuskirju, kutsudes üles annetama Ukrainale. Näiteks on palutud annetada krüptoraha, aga üles on pandud ka võltsveebilehti, kus humanitaarabiks palutakse saata raha, arvenumbrid on aga petturite, mitte heategevuslike organisatsioonide omad.