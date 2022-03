RAHA JA SUHTED | Kristi Saare ärgitab märkama ohumärke: „Väga palju on erinevaid mooduseid, kuidas pere rahaline seis õhku lasta.“ 

Paljud probleemid saavad alguse sellest, et inimesed sageli ei mõtle, kuidas nende peres võiksid varasuhted olla reguleeritud. Paratamatult tuleb enamikel inimestel elu jooksul mingil hetkel vara jagamise või pärimisega kokku puutuda. „Minuni jõuavad tihti kirjad, mis algavaid kui investeerimisküsimused, kuid lõpevad kui suhtenõu. Nende seas on väga keerulisi juhtumeid, mis on seotud vara jagamisega peale lahku minekut või lähedase surma, kus pereliige on näiteks oma vara mõnda petuskeemi paigutanud. Tegelikult on väga palju erinevaid mooduseid, kuidas pere rahaline seis õhku lasta,” mainib ta nähtu põhjal.