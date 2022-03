KEVAD KÄEULATUSES: Portugalis saab päikest, veinivapustuse ja ookeani üledoosi  

Tahaks midagi… head! Sooja! Ja odavat! See lihtsate soovide kolmainsus päädis veebruarikuise Portugali-reisiga, kus leidsin kõike soovitut ja enamgi veel! Nii et see korvas isegi odavate lennupiletite kõrvalnähu: öise kügelemise lennujaama külmal kivipõrandal.